В Киеве 15 мая объявлено Днем траура по жертвам самой массированной атаки России, – Кличко

В Киеве пятница, 15 мая, объявлена Днем траура в память о жертвах самой массированной атаки России по столице. Будут приспущены флаги на всех коммунальных зданиях города и запрещено проводить любые развлекательные мероприятия.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр столицы Виталий Кличко. Спасатели продолжают поисково-спасательную операцию.

Что известно

"Завтрашний день, 15 мая, в Киеве объявлен Днем траура. В память о жертвах самой массированной атаки врага на столицу", – сообщил Кличко.

Мэр добавил, что в этот день будут приспущены флаги на всех коммунальных зданиях города. Также рекомендовано приспустить государственные флаги на зданиях государственной и частной форм собственности. 15 мая в городе запрещены любые развлекательные мероприятия.

Сейчас разбор завалов в поврежденном доме в Дарницком районе столицы продолжается. По состоянию на 16:00 точно известно о 7 погибших.

Российская атака

В ночь на четверг, 14 мая, страна-агрессор Россия устроила комбинированную атаку на Киев. Враг сначала направил на город ударные дроны, а затем запустил баллистические и крылатые ракеты. Известно о пострадавших, к сожалению, есть погибшие.

Как сообщал OBOZ.UA, ночью 14 мая российская террористическая армия нанесла многочисленные удары по гражданской инфраструктуре Киева. В результате вражеского обстрела в Дарницком районе столицы зафиксировано попадание в многоэтажный жилой дом.

