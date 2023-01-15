В Киеве легковушка на скорости протаранила маршрутку. Видео

В Шевченковском районе Киева в ночь с 14 на 15 января легковушка на скорости протаранила маршрутный автобус. ДТП произошло на площади Победы.

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Об этом сообщили в социальных сетях. Обстоятельства и причины аварии установят стражи порядка (чтобы просмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Мощное ДТП в Киеве на площади Победы. Автомобиль Volvo протаранил маршрутку", – говорится в сообщении.

На опубликованном видео можно увидеть последствия аварии – в результате столкновения на этом участке дороги возникла пробка. Предварительно никто не погиб.

Напомним, вблизи Макарова в Киевской области в понедельник, 9 января, произошла авария с участием около 10 автомобилей. Предварительно, причиной столкновений транспорта стал гололед. В Киеве в понедельник, 9 января, утром было зафиксировано более 30 ДТП в разных районах столицы. По состоянию на 8:00 было известно о шести пострадавших.

На видео присутствует нецензурная лексика!

Как сообщал OBOZREVATEL, в Белоцерковском районе Киевской области в понедельник, 9 января, на трассе Киев – Одесса М05 столкнулись две машины. Чтобы деблокировать водителя и пассажира из изуродованного авто, вызвали спасателей.

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