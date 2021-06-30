В Киеве произошло тройное ДТП, движение на проспекте Бандеры парализовано. Фото

В Оболонском районе Киева в среду, 30 июня, из-за столкновения трех автомобилей на проспекте Степана Бандеры образовалось большая пробка. Предварительно, в результате происшествия никто не пострадал.

Как сообщил Telegram-канал dtp.kiev.ua, на место происшествия вызвали сотрудников полиции. Предварительно водитель Toyota Prius пытался избежать столкновения с авто в левой полосе и ударил Ssang Yong, у которого из-за этого оторвалось колесо.

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"После Prius проехал еще 20 метров и врезался в Ford. Все участники события только испугались – обошлось без травм. На проспекте образовалась огромная пробка", – говорится в сообщении.

Отметим, дорожно-транспортное происшествие произошло на участке дороги по направлению к станции метро "Почайна" на пересечении проспекта Бандеры и улицы Иорданской.

Напомним, на выезде из Василькова Киевской области 22 июня столкнулись автомобили Volkswagen Touareg и Daewoo Lanos. Одного из участников аварии госпитализировали.

В Шевченковском районе Киева во вторник, 29 июня, столкнулись стразу четыре автомобиля. Якобы, виновник аварии был за рулем в состоянии алкогольного опьянения.

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