В Киеве пьяный водитель устроил масштабное ДТП. Видео

В Шевченковском районе Киева во вторник, 29 июня, столкнулись стразу четыре автомобиля. Якобы, виновник аварии был за рулем в состоянии алкогольного опьянения.

Как рассказал OBOZREVATEL информированный источник, инцидент произошел на проспекте Победы, 66 (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"У водителя красной Skoda были признаки алкогольного опьянения. Пройти медосвидетельствование он отказался – на мужчину составили админматериалы по статье 130 КУоАП (управление транспортов в состоянии опьянения)", – уточнил наш собеседник

На видео можно заметить, что самосвал протаранил Skoda, а также зацепил Mitsubishi. В 15 метрах от места столкновения находится Fiat, который получил повреждения в виде царапин. В результате аварии никто не пострадал.

Видео дня

Напомним, на выезде из Василькова Киевской области 22 июня столкнулись автомобили Volkswagen Touareg и Daewoo Lanos. Одного из участников аварии госпитализировали.

В селе Крюковщина Киевской области легковой автомобиль, пытаясь проехать перекресток, сбил велосипедиста. Владелец двухколесного транспорта передвигался по проезжей части без какой-либо защиты.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве во вторник, 29 июня, около 1:30 на Южном мосту Honda Accord врезался в отбойник. Якобы, это произошло из-за того, что водитель автомобиля заснул.