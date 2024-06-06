В Киеве произошло ДТП с опрокидыванием и возгоранием авто. Видео

В центре Киева, на улице Великой Васильковской, произошла серьезная авария с опрокидыванием машины. Автомобиль после удара во время ДТП загорелся.

Об этом сообщили очевидцы с места происшествия. Также фотографию этого ДТП показала столичная патрульная полиция.

Есть ли пострадавшие и как все произошло, пока не сообщается. В полиции отметили, что в связи с ДТП на улице Большой Васильковской движение транспорта от Лыбидской площади было затруднено.

Тем временем очевидцы показали видео с места аварии.

Ранее в Киеве произошло серьезное ДТП на Голосеевском проспекте. Там автомобиль Range Rover влетел в троллейбус. В результате аварии пострадали люди.

Как сообщал OBOZ.UA, в Оболонском районе Киева, на пересечении улиц Гаванской и Набережно-Рыбальской столкнулись две легковушки. В результате ДТП движение транспорта в сторону Подола было несколько осложнено несколько часов.

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