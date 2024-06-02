В Киеве Range Rover влетел в троллейбус: много пострадавших. Видео

Вечером в субботу, 1 июня, в Киеве произошло серьезное ДТП на Голосеевском проспекте. Там автомобиль Range Rover влетел в троллейбус.

По предварительным данным, вследствие аварии есть пострадавшие, информация об их состоянии уточняется. Об этом сообщает Telegram-канал "Киев ИНФО".

На место ДТП приехали правоохранители и несколько карет скорой помощи.

В патрульной полиции Киева сообщили, что в связи с ДТП на проспекте Голосеевском было затруднено движение транспорта в направлении бульвара Николая Михновского.

"К вниманию участников дорожного движения. Учтите эту информацию при планировании маршрута своей поездки!" – призывали в полиции.

Как сообщал OBOZ.UA, в Оболонском районе Киева в субботу, 1 июня, на пересечении улиц Гаванской и Набережно-Рыбальской столкнулись две легковушки. В результате ДТП движение транспорта в сторону Подола было несколько осложнено несколько часов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!