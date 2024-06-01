В Киеве на Оболони произошло ДТП с участием двух легковушек: из-за столкновения образовалась пробка. Фото и видео

В Оболонском районе Киева в субботу, 1 июня, на пересечении улиц Гаванской и Набережно-Рыбальской столкнулись две легковушки. В результате ДТП движение транспорта в сторону Подола было несколько осложнено несколько часов.

Об этом сообщил корреспондент OBOZ.UA. Обстоятельства и причины аварии установят правоохранители.

"Утром на пересечении улиц Гаванской и Набережно-Рыбальской столкнулись две легковушки. Стоит добавить, что одна из машин перекрыла крайнюю правую полосу дороги. В результате ДТП несколько часов было затруднено движение в сторону Подола", – рассказал журналист.

Напомним, в Днепровском районе Киева во вторник, 28 мая, маршрутный автобус сбил насмерть мужчину. Чтобы получить тело погибшего из-под автотранспорта, на место вызвали спасателей.

В Дарницком районе столицы водитель Chevrolet протаранил три припаркованных автомобиля, а затем пытался скрыться с места ДТП. У мужчины были признаки опьянения, однако пройти медицинское признание он отказался.

Как сообщал OBOZ.UA, в Оболонском районе Киева в субботу, 1 июня, на проспекте Степана Бандеры произошла авария с участием двух легковушек. В результате ДТП одну из машин отбросило на зеленую зону, а затем на пешеходный переход.

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