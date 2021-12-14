В Киеве произошла ДТП с участием грузового авто и маршрутки. Фото

В Дарницком районе Киева во вторник, 14 декабря, произошло ДТП с участием легковушки, грузового авто и маршрутки. По предварительным данным, никто не пострадал.

Об этом сообщил Telegram-канал dtp.kiev.ua. Авария случилось на улице Михаила Драгоманова.

"ДТП в Киеве на Драгоманова. Женщина-водитель "притерла" (своей машиной – Ред.) грузовой авто в своем ряду и маршрутку в противоположном, в результате было парализовала движение. Теперь изучаются масштабы разрушения транспортного средства", – говорится в сообщении.

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На опубликованном фото можно увидеть, что, скорее всего, в результате аварии автомобили получили незначительные механические повреждения.

Как стало известно OBOZREVATEL из собственных источников, на виновника аварии составили административный протокол по статье 124 (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств) КУоАП.

Статья предусматривает штраф в размере 850 гривен или лишение права управления транспортными средствами на срок от шести месяцев до одного года.

Напомним, в селе Волица Фастовского района 6 декабря автомобиль Fiat Doblo сбил 10-летнюю девочку. Пострадавшую госпитализировали в медучреждение. В Оболонском районе Киева в ночь с 13 на 14 декабря автомобиль Jeep на пешеходном переходе сбил насмерть мужчину.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Броварах Киевской области маршрутный автобус сбил 61-летнего мужчину, который переходил дорогу в неположенном месте.