На Киевщине легковушка сбила 10-летнюю девочку. Фото
В селе Волица Фастовского района в понедельник, 6 декабря, автомобиль Fiat Doblo сбил 10-летнюю девочку. Пострадавшую госпитализировали в медучреждение.
Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевской области. Авария произошла около 17:00 на одной из улиц населенного пункта.
"По предварительным данным, девочка вышла из автобуса, переходила проезжую часть, где ее сбил автомобиль Fiat Doblo. Ребенка госпитализировали в Фастовскую районную больницу. Медики диагностировали у пострадавшей перелом правой голени", – рассказали в пресс-службе.
На опубликованных фото можно увидеть, что улица, на которой произошло ДТП не освещается. Все обстоятельства аварии установит следствие.
Отметим, по официальным данным патрульной полиции, за первые десять месяцев текущего года в Украине произошло более 154 тысяч аварий, в которых погибло более 2,5 тысяч человек и еще почти 25 тысяч получили травмы.
Напомним, в Святошинском районе Киеве в ночь с 2 на 3 декабря автомобиль Mazda на скорости съехал в кювет и перевернулся. В результате ДТП пострадала 41-летняя женщина-водитель легковушки.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что недалеко от города Березань Киевской области в ночь с 5 на 6 декабря произошла авария с участием двух легковушек. В результате аварии, пострадал водитель одной из машин.