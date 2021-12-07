На Киевщине легковушка сбила 10-летнюю девочку. Фото

В селе Волица Фастовского района в понедельник, 6 декабря, автомобиль Fiat Doblo сбил 10-летнюю девочку. Пострадавшую госпитализировали в медучреждение.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевской области. Авария произошла около 17:00 на одной из улиц населенного пункта.

"По предварительным данным, девочка вышла из автобуса, переходила проезжую часть, где ее сбил автомобиль Fiat Doblo. Ребенка госпитализировали в Фастовскую районную больницу. Медики диагностировали у пострадавшей перелом правой голени", – рассказали в пресс-службе.

Видео дня

На опубликованных фото можно увидеть, что улица, на которой произошло ДТП не освещается. Все обстоятельства аварии установит следствие.

Отметим, по официальным данным патрульной полиции, за первые десять месяцев текущего года в Украине произошло более 154 тысяч аварий, в которых погибло более 2,5 тысяч человек и еще почти 25 тысяч получили травмы.

Напомним, в Святошинском районе Киеве в ночь с 2 на 3 декабря автомобиль Mazda на скорости съехал в кювет и перевернулся. В результате ДТП пострадала 41-летняя женщина-водитель легковушки.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что недалеко от города Березань Киевской области в ночь с 5 на 6 декабря произошла авария с участием двух легковушек. В результате аварии, пострадал водитель одной из машин.