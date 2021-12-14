Под Киевом маршрутка сбила 61-летнего пешехода-нарушителя. Фото

В Броварах Киевской области маршрутный автобус сбил 61-летнего мужчину, который переходил дорогу в неположенном месте. Авария произошла 13 декабря на улице Киевской около 19:00.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины. Пострадавшего пешехода госпитализировали в медучреждение.

"На улице Киевской 42-летний водитель, управляя маршруткой "Богдан" сообщением "Бровары-Киев", сбил пешехода. Мужчина переходил проезжую часть в неположенном месте. В результате аварии 61-летний местный житель получил телесные повреждения. С предварительным диагнозом политравма его госпитализировали", – рассказали в полиции.

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По факту ДТП с пострадавшим открыто уголовное производство. Статья предусматривает максимальное наказание в виде ограничения свободы сроком до трех лет, с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет.

Отметим, по официальным данным патрульной полиции, за первые десять месяцев текущего года в Украине произошло более 154 тысяч аварий, в которых погибло более 2,5 тысяч человек и еще почти 25 тысяч получили травмы.

Напомним, в селе Волица Фастовского района 6 декабря автомобиль Fiat Doblo сбил 10-летнюю девочку. Пострадавшую госпитализировали в медучреждение.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Оболонском районе Киева в ночь с 13 на 14 декабря автомобиль Jeep на пешеходном переходе сбил насмерть мужчину.