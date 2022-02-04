В Киеве произошла авария с участием четырех авто: есть пострадавший. Фото

В Дарницком районе Киева в пятницу, 4 февраля, произошла авария с участием четырех автомобилей. В результате ДТП пострадал один из водителей.

Об этом сообщил Telegram-канал Magnolia TV. Инцидент случился на проспекте Николая Бажана.

"Авария произошла вблизи станции метро "Осокорки" в направлении правого берега. Как удалось выяснить, на проспекте была небольшая пробка, поэтому машины начали притормаживать. Водитель Volkswagen, вероятно, не заметил тянучки и на большой скорости протаранил попутный автомобиль BMW, а тот, в свою очередь, двигавшийся впереди внедорожник Toyota. От этого удара BMW отрекошетил в ехавший в соседней полосе микроавтобус Renault", – говорится в сообщении.

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В результате ДТП травмы получил водитель BMW – его госпитализировали в медучреждение. Обстоятельства и причины аварии установит следствие. Из-за автопроисшествия на этом участке дороги были проблемы с движением транспорта.

Напомним, в столице на улице Николая Гринченко в ночь с 3 на 4 февраля автомобиль Opel сбил мужчину. В результате ДТП пешеход получил травму и был госпитализирован.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Дарницком районе Киева в пятницу, 4 февраля, произошла авария с участием военного грузовика, микроавтобуса и автомобиля Toyota.