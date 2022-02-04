В Киеве на улице Гринченко Opel сбил пешехода. Фото

В Киеве на улице Николая Гринченко в ночь с 3 на 4 февраля автомобиль Opel сбил мужчину. В результате ДТП пешеход получил травму и был госпитализирован.

Об этом сообщил Telegram-канал Magnolia TV. Обстоятельства и причины аварии установит следствие.

"На улице Николая Гринченко в Киеве легковой автомобиль Opel сбил пешехода. Водитель рассказал, что мужчина неожиданно начал перед машиной перебегать дорогу. Пострадавший с подозрением на перелом ноги был госпитализирован в больницу", – говорится в сообщении.

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На опубликованных фото можно увидеть, что данный участок улицы освещен, но скорее всего пострадавший переходил дорогу с нарушением правил дорожного движения. Рядом с местом ДТП пешеходного перехода нет.

Напомним, в Борисполе Киевской области в четверг, 3 февраля, автомобиль Nissan Juke на скорости протаранил электроопору, после чего снес забор частного домовладения. В результате ДТП пострадала женщина.

Недалеко от Яготина Киевской области в четверг, 3 февраля, столкнулись грузовик Mercedes и автомобиль Kia К5. В результате ДТП пострадала пассажирка легковушки.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что вблизи Гостомеля Киевской области в четверг, 3 февраля, произошла авария с участием грузовика и маршрутки. По предварительной информации пострадало два человека.