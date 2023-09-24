В Киеве произошел пожар в 16-этажном доме: спасатели проводили эвакуацию жителей. Фото и подробности

В Дарницком районе Киева в субботу, 23 сентября, произошел пожар в 16-этажном доме. Во время тушения огня спасатели эвакуировали жителей с верхних этажей.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Причину возникновения возгорания установят правоохранители.

По словам спасателей, 23 сентября в 19.21 поступило сообщение о пожаре в 16-этажном жилом доме в Дарницком районе столицы.

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"На месте было установлено, что пожар возник на балконе одной из квартир на 6 этаже. Возгорание было ликвидировано в 19:57. В ходе тушения и разведки, с верхних этажей было выведено 6 человек на свежий воздух. К счастью, жертв и пострадавших нет", – уточнили в ГСЧС.

Напомним, вечером в субботу, 23 сентября, в Киеве прогремел взрыв на Теремках. Местные говорят, что неизвестные взорвали "Котобазу" – место для кормления, лечения и помощи котам, расположенное в бойлерной во дворе дома по адресу улица Академика Заболотного, 76а.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Днепровском районе Киева в пятницу, 22 сентября, произошел масштабный пожар в помещении сервиса бытовой техники. Огнем охватило территорию площадью 250 квадратных метров.

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