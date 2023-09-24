В Киеве сгорел приют для животных 'Котобаза', много котов погибло: местные говорят о подрыве. Видео

Вечером в субботу, 23 сентября, в Киеве прогремел взрыв на Теремках. Местные говорят, что неизвестные подорвали "Котобазу" – место для кормления, лечения и помощи котам, расположенное в бойлерной во дворе дома по адресу улица Академика Заболотного, 76а.

Там начался пожар, на место прибыли спасатели, полицейские и небезразличные граждане. Об этом сообщили в местном Telegram-канале (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Много котов погибло – в основном это были котята, часть животных разбежалась и потом начала возвращаться на пепелище, писали в соцсетях "Котобазы". Тех раненых котов, которых удалось найти и поймать, отвезли в ветеринарную клинику, где часть из них не смогли спасти. Некоторые животные попали в реанимацию.

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Позже стало известно, что в момент взрыва не все кошки находились в здании, многие после пожара бегали во дворе вокруг своего потерянного приюта.

Отмечается, что женщина, которая заботилась о котах, ранее сообщала об угрозах "Котобазе" и писала заявление в полицию.

"В первые секунды, как послышались взрывы и появилось пламя, какой-то мужчина очень громко ругался и кричал "под***с", поэтому это кто-то поджег и его видели", – рассказала местная жительница Екатерина, передает "24 канал".

Как сообщал OBOZREVATEL, в Днепровском районе Киева в пятницу, 22 сентября, произошел масштабный пожар в помещении сервиса бытовой техники. Огнем охватило территорию площадью 250 квадратных метров.

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