В Киеве произошел масштабный пожар в помещении сервиса бытовой техники. Фото и видео

В Днепровском районе Киева в пятницу, 22 сентября, произошел масштабный пожар в помещении сервиса бытовой техники. Огнем охватило территорию площадью 250 квадратных метров.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Причину возгорания установят правоохранители (чтобы просмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"На улице Радужной, 25 произошло возгорание в одноэтажном помещении сервиса бытовой техники. Вызов о пожаре в Службу спасения поступил в 6:14, а в 7:42 пожар на площади 250 квадратных метров ликвидирован", – рассказали в ГСЧС.

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В пресс-службе уточнили, что для тушения пожара задействовали 25 спасателей и 6 единиц техники, к счастью, жертв и пострадавших нет.

Напомним, в Дарницком районе Киева в воскресенье, 10 сентября, возник пожар в гараже, где хранились баллоны с кислородом и несколько канистр с топливом. Во время тушения огня опеки получил владелец помещения, которому оказали помощь врачи.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Днепровском районе Киева во вторник, 12 сентября, произошел пожар в пятиэтажном жилом доме. Во время тушения огня спасатели обнаружили тело мужчины.

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