В Киеве спасатели во время тушения пожара предотвратили мощный взрыв: подробности и фото

В Дарницком районе Киева в воскресенье, 10 сентября, произошел пожар в гараже, где хранились баллоны с кислородом и несколько канистр с топливом. Во время тушения едва ожоги получил владелец помещения, которому оказали помощь врачи.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Причину возникновения возгорания установят правоохранители.

По словам спасателей, сообщение о пожаре на улице Боровой, 12 в Дарницком районе столицы, к ним поступило 10 сентября в 15:19.

"На частной территории произошло возгорание 1-этажного гаража. Пожарные в 16:40 ликвидировали пожар на площади 80 кв. м. Во время ликвидации возгорания спасатели вынесли на безопасное расстояние 10 кислородных баллонов и 3 канистра с топливом", – рассказали в пресс-службе.

Спасатели добавили, что во время происшествия к врачам обратился владелец частного дома с ожогами рук, помощь мужчине оказали на месте, от госпитализации отказался. На месте работало 3 единицы техники и 15 спасателей.

Как сообщал OBOZREVATEL, в селе Ставы Киевской области в субботу, 9 сентября, возник пожар на несанкционированной свалке. Чтобы потушить огонь, спасателям понадобилось около 7 часов.

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