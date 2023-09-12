В Киеве на Дарнице во время пожара погиб мужчина. Фото и подробности трагедии

В Днепровском районе Киева во вторник, 12 сентября, произошел пожар в пятиэтажном жилом доме. Во время тушения огня спасатели обнаружили тело мужчины.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Обстоятельства трагического случая и причину возгорания установят правоохранители.

По словам спасателей, сообщение о пожаре, возникшем в 5-этажном жилом доме на улице Александра Лазаревского (бывшая Минина), 3, к ним поступило 12 сентября в 5:10.

"Воспламенение произошло в квартире на 4 этаже. В 5:59 пожар был ликвидирован на площади 25 квадратных метров. Во время тушения огня было обнаружено тело мужчины без признаков жизни", – рассказали в ГСЧС.

Напомним, в селе Ставы Киевской области в субботу, 9 сентября, возник пожар на несанкционированной свалке. Чтобы потушить огонь, спасателям понадобилось около 7 часов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Дарницком районе Киева в воскресенье, 10 сентября, возник пожар в гараже, где хранились баллоны с кислородом и несколько канистр с топливом. Во время тушения огня ожоги получил владелец помещения, которому оказали помощь врачи.

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