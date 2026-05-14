В Киеве продолжается разбор завалов после атаки РФ: уничтоженный ракетой подъезд дома показали с высоты. Фото и видео
В Киеве продолжаются поисково-спасательные работы на месте российского удара по многоквартирному жилому дому в Дарницком районе в четверг, 14 мая. В здании полностью разрушен один из подъездов.
Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины. Всего под российский удар попали 5 районов столицы.
Что известно
"В Киеве продолжаются поисково-спасательные работы на месте российского удара по многоквартирному жилому дому в Дарницком районе. По состоянию на 10:00 известно о 2 погибших. Чрезвычайникам удалось спасти 28 человек. На месте работают кинологи и психологи ГСЧС", – говорится в сообщении.
В пресс-службе уточнили, что спасатели уже вывезли более 20 куб. м обломков строительных конструкций и эвакуировали 5 поврежденных автомобилей.
Всего под российский удар попали 5 районов столицы, в результате чего пострадали 32 человека, из них 13 госпитализированы в медучреждения. Информация обновляется.
Российская атака
В ночь на четверг, 14 мая, страна-агрессор Россия устроила комбинированную атаку на Киев. Враг сначала направил на город ударные дроны, а затем запустил баллистические и крылатые ракеты. Известно о пострадавших, к сожалению, есть погибшие.
Как сообщал OBOZ.UA, ночью 14 мая российская террористическая армия нанесла многочисленные удары по гражданской инфраструктуре Киева. В результате вражеского обстрела в Дарницком районе столицы зафиксировано попадание в многоэтажный жилой дом.
