В Киеве поймали женщин, которые украли растения с клумб в парке. Фото
В Дарницком районе Киева наряд Муниципальной охраны обнаружил двух женщин, которые несли пакеты с растениями. Оказалось, что они были выкопаны на клумбах.
Об этом сообщили в пресс-службе коммунального предприятия "Муниципальная охрана". Украденные зеленые насаждения были возвращены на место.
"Наряд Муниципальной охраны в парке Партизанской Славы обнаружил двух женщин с черными пакетами, в которых находились зеленые насаждения. При общении с гражданками выяснилось, что они вырыли их на клумбах, расположенных в парковой зоне", – говорится в сообщении.
В Муниципальной охране добавили, что на место происшествия были вызваны правоохранители, которые заставили женщин вернуть растения на место.
Когда произошел инцидент не сообщалось.
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