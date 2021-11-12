В Киеве поймали женщин, которые украли растения с клумб в парке. Фото

В Дарницком районе Киева наряд Муниципальной охраны обнаружил двух женщин, которые несли пакеты с растениями. Оказалось, что они были выкопаны на клумбах.

Об этом сообщили в пресс-службе коммунального предприятия "Муниципальная охрана". Украденные зеленые насаждения были возвращены на место.

"Наряд Муниципальной охраны в парке Партизанской Славы обнаружил двух женщин с черными пакетами, в которых находились зеленые насаждения. При общении с гражданками выяснилось, что они вырыли их на клумбах, расположенных в парковой зоне", – говорится в сообщении.

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В Муниципальной охране добавили, что на место происшествия были вызваны правоохранители, которые заставили женщин вернуть растения на место.

Когда произошел инцидент не сообщалось.

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