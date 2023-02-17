В Киеве патрульные с помощью троса вытащили из воды провалившегося под лед мужчину. Видео

В Дарницком районе Киева в четверг, 16 февраля, на одном из местных озер под лед провалился мужчина. Чтобы помочь ему патрульные объединились тросом, вытащили киевлянина на берег.

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Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции столицы. Пока ему гражданину ничего не угрожает (чтобы просмотреть видео, проскрольте до конца страницы).

"Произошел несчастный случай. Человек провалился под лед", - такой вызов получили вчера киевские патрульные. Событие произошло в Дарницком районе. Инспекторы Николай Ворожбит и Николай Прокопенко оперативно прибыли на указанное заявителем место. Информация подтвердилась. Недалеко от берега виднелся мужчина в воде, который из последних сил держался за льдину", – рассказали в пресс-службе.

Чтобы помочь гражданину, патрульные соединились между собой автомобильным тросом, дошли до мужчины и вытащили его на берег. После этого они оказали ему медицинскую помощь, завернули в термоодеяло и вызвали на место происшествия врачей.

Напомним, в Оболонском районе Киева в четверг, 16 февраля, бойцы ГСЧС спасли мужчину, провалившегося в лед на реке Днепр. Пострадавший находился в 100 метрах от берега и едва держался на воде.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве в четверг, 16 февраля, на реке Десенко под лед провалился мужчина. Врачи провели необходимые реанимационные мероприятия, но, к сожалению, он погиб.

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