В Киеве бойцы ГСЧС спасли мужчину, который в 100 метрах от берега провалился под лед. Фото и видео

В Оболонском районе Киева в четверг, 16 февраля, бойцы ГСЧС спасли мужчину, который провалился под лед на реке Днепр. Пострадавший находился в 100 м от берега и едва держался на воде.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Трагедия едва не случилась возле проспекта Владимира Ивасюка (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

По словам спасателей, сообщение о том, что на Оболони на реке Днепр под лед провалился мужчина, к ним поступило в 8:13. На месте происшествия бойцы ГСЧС установили, что гражданин находится на расстоянии около 100 м от берега и едва держится за льдину.

"С помощью веревки и медицинских носилок пострадавший был спасен и передан бригаде скорой медицинской помощи. Мужчину 1973 года рождения госпитализировали в больницу с предварительным диагнозом общее переохлаждение", – уточнили в ГСЧС.

Напомним, в Голосеевском районе Киева во вторник, 14 февраля, спасатели достали из ледяной воды провалившегося под лед рыбака. Инцидент произошел на Ореховатском озере.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Киевском водохранилище в среду, 15 февраля, на льду оказались три рыбака. Чтобы доставить граждан на берег, вызвали спасателей.

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