В Киеве оккупанты обстреляли психоневрологический интернат

В Пуще-Водице Киева в воскресенье, 13 марта, оккупанты нанесли артиллерийский удар по психоневрологическому интернату. Один из снарядов попал в помещение котельной, а второй – в морг.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации. Подопечные интерната и персонал были эвакуированы в безопасное место.

"Оккупанты нанесли артиллерийский удар по Пуща-Водицкому психоневрологическому интернату. Один снаряд попал в помещение котельной – повреждена крыша, есть разрушение внутри. Второй снаряд попал в помещение морга. В результате взрывной волной частично был разрушен и жилой корпус учреждения", -– говорится в сообщении.

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В КГГА уточнили, что на момент обстрела подопечные интерната и персонал были эвакуированы в безопасное место.

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