В Киеве обрушился балкон-"огород" многоэтажки с тонной земли. Фото

В Киеве на улице Архитектора Вербицкого упала часть балкона одной из квартир на шестом этаже девятиэтажки. Владелец жилища наполнил дно балкона почти 1 тонной грунта, устроив там грядку, из-за чего конструкция не выдержала.

Об инциденте, который случился еще 10 июня, день спустя сообщила на странице в Facebook пресс-служба Киевской городской государственной администрации. В КГГА рассказали, что демонтировать элементы обрушенного балкона пришлось спасателям Киевской службы спасения и Главного управления ГСЧС Украины в столице.

Специалисты привлекли к этой задаче специальную пожарно-спасательную технику и оборудование (чтобы посмотреть больше фото, доскролльте страницу до конца).

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Уточняется, что из высоты шестого этажа упала крыша балкона. Произошло это из-за прикрепленных к ней торсов, которые удерживали большую и тяжелую навесную конструкцию, наполненную землей.

На такой "грядке" хозяин квартиры выращивал клубнику. В КГГА пошутили, что он развел на балконе целый огород.

В итоге потолок не выдержал веса почти 1 тонны грунта, который наполнял сплошную "грядку", и обвалился.

В результате ЧП никто из соседей огородника или прохожих не пострадал.

Фотографии с места инцидента:

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