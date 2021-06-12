В Киеве обрушился балкон-"огород" многоэтажки с тонной земли. Фото
В Киеве на улице Архитектора Вербицкого упала часть балкона одной из квартир на шестом этаже девятиэтажки. Владелец жилища наполнил дно балкона почти 1 тонной грунта, устроив там грядку, из-за чего конструкция не выдержала.
Об инциденте, который случился еще 10 июня, день спустя сообщила на странице в Facebook пресс-служба Киевской городской государственной администрации. В КГГА рассказали, что демонтировать элементы обрушенного балкона пришлось спасателям Киевской службы спасения и Главного управления ГСЧС Украины в столице.
Специалисты привлекли к этой задаче специальную пожарно-спасательную технику и оборудование (чтобы посмотреть больше фото, доскролльте страницу до конца).
Уточняется, что из высоты шестого этажа упала крыша балкона. Произошло это из-за прикрепленных к ней торсов, которые удерживали большую и тяжелую навесную конструкцию, наполненную землей.
На такой "грядке" хозяин квартиры выращивал клубнику. В КГГА пошутили, что он развел на балконе целый огород.
В итоге потолок не выдержал веса почти 1 тонны грунта, который наполнял сплошную "грядку", и обвалился.
В результате ЧП никто из соседей огородника или прохожих не пострадал.
Фотографии с места инцидента:
Как ранее писал OBOZREVATEL:
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А в Дарницком районе столицы во время тушения пожара в квартире многоэтажного дома на улице Руднева спасли кота.