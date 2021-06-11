Под Киевом произошел масштабный пожар: горело кафе и киоски. Видео, фото

В селе Софиевская Борщаговка Киевской области в пятницу, 11 июня, произошел пожар на территории кафе. Огонь также охватил часть торговых павильонов, которые расположены рядом.

Как рассказали в пресс-службе Главного управления государственной службы Киевщины, для ликвидации возгорания задействовали 4 единицы пожарно-спасательной техники и 15 спасателей (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Было установлено, что на территории кафе "Старый Крым" горит летняя кухня на площади 40 квадратных метров и кровля рядом расположенных торговых павильонов на площади 80 квадратных метров. Пожар был локализован в 5:08 и полностью ликвидирован в 5:39", – рассказали в пресс-службе.

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Спасатели добавили, что причины возникновения возгорания установят эксперты.

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