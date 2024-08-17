В Киеве обломки сбитого российского дрона повлекли за собой пожар: известны подробности

В Деснянском районе Киева в лесопарковой зоне упали обломки сбитого российского дрона. В результате этого возник пожар, который оперативно потушили лесники.

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Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр столицы Виталий Кличко. Жителей города снова призвали не игнорировать воздушную тревогу.

"По информации экстренных служб, сегодня днем в Деснянском районе столицы в Дарницком лесопарковом хозяйстве обнаружено падение обломков БпЛА. В результате (падения обломков. – Ред.) возникло возгорание травяного настила на небольшой площади. Возгорание ликвидировали работники лесопаркового хозяйства. Пострадавших нет", – уточнил Кличко.

Напомним, в Вышгородском районе Киевской области во время обследования водоема водолазы-саперы обнаружили боевую часть неуправляемой авиационной ракеты С-8. Событие произошло в селе Мусийки.

В Голосеевском районе Киева во время толоки обнаружили обломки российского БпЛА. Событие произошло 27 июля вблизи одноименных прудов.

Как сообщал OBOZ.UA, в Обуховском районе Киева саперы ГСЧС нейтрализовали обломки российского беспилотника "Шахед". Вражеский БпЛА обнаружил местный житель в километре от берега.

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