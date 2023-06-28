В Киеве ночью произошел пожар в многоэтажке: бойцы ГСЧС спасли 4 жителей дома. Фото

В Деснянском районе Киева во вторник, 27 июня, в многоэтажном доме загорелся электрощиток. Во время тушения огня бойцы ГСЧС спасли четырех человек.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Событие произошло на проспекте Лесном, 21.

По словам спасателей, 27 июня в 23:00 в них поступило сообщение о пожаре в 9 этажном доме в Деснянском районе.

"Как оказалось, произошло возгорание в электрощитке многоэтажки с последующим распространением на хозяйственные помещения. Огонь был локализован в 22:39, ликвидирован – 23:56 на площади 10 квадратных метров", – рассказали в пресс-службе.

В ГСЧС добавили, что во время ликвидации пожара в многоэтажке спасены 4 человека, эвакуированных из дома.

Напомним, в Киевской области в субботу, 17 июня, возник масштабный пожар на несанкционированной свалке. Событие произошло между селами Триполье и Долина.

Как сообщал OBOZREVATEL, утром 24 июня в одном из районов Киева вспыхнул мощный пожар. Позже стало известно, что горел торговый центр "Эпицентр".

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