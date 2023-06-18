В Киевской области горела несанкционированная свалка: пожар тушили около 8 часов. Фото и видео

В Киевской области в субботу, 17 июня, возник масштабный пожар на несанкционированной свалке. Событие произошло между селами Триполье и Долина.

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Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Киевщины. Для тушения огня понадобилось около 8 часов (чтобы просмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"17 июня в 11:50 в оперативно-диспетчерскую службу Обуховского района поступило сообщение о пожаре на несанкционированной свалке между селами Триполье и Долина. По прибытию установлено, что горит мусор на открытой территории, общая площадь несанкционированной свалки 6,4 га", – рассказала пресс-службе.

В ГСЧС добавили, что пожар был локализован в 15:26 и в 20:00 полностью ликвидирован на площади 1 га.

Напомним, 2 июня стало известно, что вблизи Бородянки в Киевской области местный житель чуть не сгорел заживо. Мужчина, выжигая цветной металл из кабелей, заснул, а в какой-то момент огонь опрокинулся на траву, в результате чего пострадавший обгорел. В больницу мужчину доставили с ожогами 75% тела.

Как сообщал OBOZREVATEL, в селе Черкасовка Киевской области в четверг, 15 июня, ночью полностью сгорел частный жилой дом. Во время тушения огня спасатели обнаружили тело мужчины.

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