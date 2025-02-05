В Киеве ночной пожар унес жизнь мужчины. Подробности трагедии и фото

В Соломенском районе Киева произошел пожар в квартире пятиэтажного жилого дома. Во время тушения огня спасатели обнаружили в одной из комнат жилья тело пожилого мужчины.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям столицы. Причину возникновения возгорания будут устанавливать правоохранители.

Как рассказали спасатели, 5 января в 2:52 они получили сообщение о том, что в Соломенском районе по улице Ереванской возник пожар.

"На месте было установлено, что пожар произошел в 5-этажном жилом доме на 2-м этаже в квартире. В 3:36 возгорание ликвидировано на площади 25 кв. м. В ходе ликвидации пожара пожарные обнаружили тело квартиросъемщика 1956 года рождения", – добавили в ГСЧС.

В пресс-службе уточнили, что в результате пожара полностью выгорела одна комната помещения и частично повреждена соседняя.

Напомним, в Голосеевском районе Киева, на Чоколовском бульваре, ночью загорелся неработающий киоск. Во время тушения огня спасатели обнаружили тела двух человек.

Как сообщал OBOZ.UA, в Дарницком районе Киева произошел пожар на территории гаражного кооператива. Спасатели тушили огонь на площади в 200 квадратных метров.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!