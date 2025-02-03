В Киеве ночной пожар унес жизни двух мужчин. Подробности трагедии и фото

В Голосеевском районе Киева ночью на Чоколовском бульваре загорелся недействующий киоск. Во время тушения огня спасатели обнаружили внутри МАФа тела двух человек.

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Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям столицы. Обстоятельства трагического случая и причину возгорания установят правоохранители.

Как рассказали спасатели, в понедельник, 3 февраля, в 1:06 они получили сообщение о пожаре в Соломенском районе на Чоколовском бульваре.

"Прибывшие на место происшествия бойцы ГСЧС установили, что возгорание возникло в отдельно стоящем недействующем киоске. Во время тушения пожара были обнаружены тела двух мужчин. В 01:27 возгорание локализовали на площади 15 квадратных метров и в 1:43 – ликвидировали. На месте работали 10 пожарных и 2 автоцистерны", – добавили в пресс-службе.

Напомним, в субботу, 1 февраля, в Киеве произошел пожар в одной из квартир на втором этаже двухэтажки на улице Гарета Джонса. Из дома спасли пять человек, из которых трое – дети.

Как сообщал OBOZ.UA, в Шевченковском районе Киева произошел пожар на улице Ярославов Вал в одноэтажном недействующем здании. Во время тушения огня был обнаружен мужчина, которого не удалось спасти.

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