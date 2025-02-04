В Киеве произошел масштабный пожар на территории гаражного кооператива. Подробности, фото и видео

В Дарницком районе Киева произошел пожар на территории гаражного кооператива. Спасатели тушили огонь на площади в 200 квадратных метров.

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Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям столицы. Причину возникновения возгорания установят правоохранители.

По словам спасателей, в понедельник, 3 февраля, в 17.05 они получили сообщение о пожаре на территории гаражного кооператива в Дарницком районе Киева на улице Коцюбинского.

"Прибыв на место, спасатели установили, что произошло возгорание в двухэтажном здании на первом этаже с распространением во второй. Пожар локализован в 17:53, ликвидирован в 18:14 на площади 200 квадратных метров", – уточнили в ГСЧС.

В пресс-службе добавили, что на месте происшествия работало 28 человек личного состава и 7 единиц пожарно-спасательной техники. К счастью, жертв и пострадавших нет.

Как сообщал OBOZ.UA, в Голосеевском районе Киева ночью на Чоколовском бульваре загорелся нерабочий киоск. Во время тушения огня спасатели обнаружили тела двух человек.

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