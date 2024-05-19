В Киеве на Троещине вспыхнул пожар, столб дыма виден из разных районов: фото и видео

Утром в воскресенье, 19 мая, в Деснянском районе Киева вспыхнул пожар среди жилого массива. Очевидно, загорелось одноэтажное здание, при этом дым был виден из нескольких других районов.

Видео распространили столичные Telegram-каналы. Там утверждают, что на Троещине горит дом.

"Черный ствол дыма виден из разных районов", – отметили очевидцы.

Детали о месте и причинах ЧП неизвестны. В управлении ГСЧС в Киеве событие пока не комментировали.

Добавим: в субботу в пределах столицы вспыхнул пожар в лесном массиве за Академгородком. До 20 мая включительно в Киеве и Киевской области объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности. В ГСЧС предупредили, что погодные условия будут способствовать высокой вероятности возникновения и распространения пожаров в экосистемах при наличии источников возгорания (открытого огня).

Как сообщал OBOZ.UA, 17 мая в Святошинском районе Киева возник пожар в многоэтажном доме. Во время тушения огня бойцы ГСЧС спасли двух человек, еще двоих вывели на свежий воздух.

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