Над лесом поднялся большой столб дыма: на окраине Киева произошел сильный пожар. Фото и видео

На границе столицы и Киевской области в субботу, 18 мая, произошел пожар в лесном массиве. На место происшествия уже выехали спасатели.

Об этом сообщили в социальных сетях. По Киевской области до 20 мая объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности.

"За Академгородком что-то сильно горит", – говорится в сообщении.

На опубликованных фото и видео можно увидеть последствия пожара, в частности, большой столб дыма, который поднимается над лесом на месте возгорания. Информация о пострадавших пока не поступала.

Добавим, до 20 мая включительно по Киевщине объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности. Погодные условия будут способствовать высокой вероятности возникновения и распространения пожаров в экосистемах при наличии источников возгорания (открытого огня).

Напомним, в селе Сухолучье Киевской области произошло возгорание травяного настила. Во время тушения огня бойцы ГСЧС спасли женщину, которая в результате происшествия получила ожоги лица.

Как сообщал OBOZ.UA, в Святошинском районе Киева в пятницу, 17 мая, произошел пожар в многоэтажном доме. Во время тушения огня бойцы ГСЧС спасли двух человек, а двоих вывели на свежий воздух.

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