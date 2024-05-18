В Киеве во время пожара в многоэтажке бойцы ГСЧС спасли двух человек. Подробности, фото и видео

В Святошинском районе Киева в пятницу, 17 мая, произошел пожар в многоэтажном доме. Во время тушения огня бойцы ГСЧС спасли двух человек, а еще двоих вывели на свежий воздух.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям столицы. Причину возникновения возгорания будут устанавливать правоохранители.

По словам спасателей, 17 мая в 19.24 они получили сообщение о пожаре на улице Ирпенской, 62 Святошинского района Киева.

"На месте было установлено, что горит квартира на 5 этаже 10-этажки. Бойцы ГСЧС спасли женщину из квартиры, где возник пожар, и еще двух человек из лестничной клетки. Также была выведена женщина на свежий воздух с верхних этажей. Пожар был ликвидирован на площади 15 квадратных метров в 20:06", – уточнили в пресс-службе.

Напомним, в селе Сухолучье Киевской области произошло возгорание травяного настила. Во время тушения огня бойцы ГСЧС спасли женщину, которая в результате происшествия получила ожоги лица.

Как сообщал OBOZ.UA, в Белой Церкви Киевской области ночью воскресенья, 12 мая, произошел пожар в частном доме. Во время тушения огня спасатели обнаружили в одной из комнат тело мужчины.

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