В Киевской области из-за павербанка возник пожар в квартире на 17 этаже дома: бойцы ГСЧС спасли женщину. Фото

В Вышгороде Киевской области в воскресенье, 31 января, предварительно, из-за оставленного на зарядке павербанка произошел пожар в многоэтажке. Во время тушения огня бойцы ГСЧС спасли жительницу квартиры на 17 этаже.

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Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Киевщины. Тушение огня было затруднено из-за припаркованных возле дома автомобилей.

По словам спасателей, 31 декабря в 15:34 в них поступило сообщение о возгорании квартиры на 17-м этаже 20-этажного жилого дома в Вышгороде на улице Кургузова.

"По прибытию во время разведки в задымленной квартире обнаружена женщина, которая выведена на свежий воздух и передана врачам скорой медицинской помощи. После чего она госпитализирована в районную больницу. Пожар полностью ликвидирован в 16:05", – рассказали в ГСЧС.

По предварительной информации, причиной пожара стало возгорание павербанка, который стоял на зарядке в одной из комнат. Сложность гашения заключалась в том, что подъезды к дому были полностью заблокированы припаркованными автомобилями жителей. Спасателям пришлось тратить драгоценные минуты, чтобы увольнять проезд.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве полицейские помогли потушить пожар в многоэтажке и задержали предполагаемого поджигателя. Им оказался родственник владелицы квартиры, где произошло возгорание.

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