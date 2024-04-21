В Киеве на Троещине во дворе дома была найдена граната. Подробности и фото

В Деснянском районе Киева во дворе многоэтажки обнаружили предмет, похожий на гранату. Чтобы изъять опасную находку на место происшествия вызвали саперов.

Об этом OBOZ.UA сообщили в пресс-службе столичной полиции. Как она там оказалась, установят правоохранители.

"Событие произошло в субботу, 20 апреля. К нам поступило сообщение, что в Деснянском районе Киева во дворе многоэтажки обнаружили предмет, похожий на гранату. На место происшествия выезжали саперы полиции, изъявшие опасную находку", – рассказали в пресс-службе.

На опубликованном в сети фото можно увидеть, что граната лежала возле мусорного бака.

Напомним, в Вышгородском районе Киевской области была обнаружена боевая часть российской ракеты Х-101. Опасную находку вывезли и уничтожили саперы ГСЧС.

Как сообщал OBOZ.UA, в Ирпене Киевской области во время проведения ремонтных работ на железнодорожном пути обнаружили 120-мм артиллерийский снаряд в САУ "Нона". На место вызвали саперов.

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