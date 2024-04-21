Под Киевом во время ремонтных работ на железной дороге обнаружили 120-мм снаряд в САУ "Нона". Фото и подробности

В Ирпене Киевской области во время проведения ремонтных работ на железнодорожном пути обнаружили 120-мм артиллерийский снаряд в САУ "Нона". Чтобы изъять опасную находку на место вызвали саперов.

Об этом сообщили в пресс-службе КП "Муниципальная стража" Ирпенского городского совета. Разминирование территории региона еще не завершено.

Как рассказали коммунальщики, во время проведения ремонтных работ на участке железной дороги, которая проходит через город Ирпень, работники "Укрзалізниці" нашли предмет, похожий на взрывоопасный.

"Как оказалось, во время очистки щебеночного балласта путей выгребное устройство помимо щебня затянуло несдетонировавший 120-мм артиллерийский снаряд для САУ "Нона" без взрывателя. Наши саперы оперативно прибыли на место, ограничили доступ гражданских лиц, изъяли снаряд и передали его представителям Нацполиции под охрану и последующее обезвреживание. Также дополнительно проведено обследование территории рядом с наличием других взрывоопасных предметов", – уточнили в пресс-службе.

Как сообщал OBOZ.UA, в Вышгородском районе Киевской области была обнаружена боевая часть российской ракеты Х-101. Опасную находку вывезли и уничтожили саперы ГСЧС.

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