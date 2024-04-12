В Киевской области обнаружили боевую часть российской ракеты Х-101. Фото

В Вышгородском районе Киевской области была обнаружена боевая часть российской ракеты Х-101. Опасную находку вывезли и уничтожили саперы ГСЧС.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Киевщины. Жителей региона еще раз призвали не игнорировать воздушную тревогу.

"Саперы Мобильного спасательного центра быстрого реагирования ГСЧС Украины изъяли боевую часть ракеты X-101 в Вышгородском районе. Теперь она не представляет угрозы местным жителям", – говорится в сообщении.

В ГСЧС призвали украинцев не подходить к обломкам ракет и сразу сообщать об опасных находках саперов.

Напомним, 15 марта в Винницкой области обезвредили боевую часть российской крылатой ракеты Х-101. Ее обнаружили в лесу в Жмеринском районе области.

Как сообщал OBOZ.UA, в Винницкой области в лесу нашли российский "Шахед", который не сдетонировал после падения. Обломки других дронов-камикадзе обнаружили в полях.

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