В Киеве на Троещине легковушка въехала в дерево и зацепил грузовик: водитель умер за рулем авто. Фото

В Деснянском районе Киева в среду, 25 января, водителю автомобиля Peugeot стало плохо за рулем, в результате чего легковушка въехала в дерево и зацепил припаркованный грузовик. К сожалению, медики только констатировали смерть мужчины.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе столичной патрульной полиции. Трагедия произошла на проспекте Червоной Калины (бывший проспект Маяковского).

"Подробности ДТП в Деснянском районе. Автопроисшествие случилось сегодня. Предварительно, автомобиль Peugeot, выехав за пределы проезжей части, въехал в дерево и задел припаркованный ЗИЛ. Как объяснил патрульным пассажир легковушки, водителю, во время движения, стало плохо и он не справился. с управлением. Прибывшие впоследствии медики констатировали смерть 56-летнего мужчины", – рассказали в полиции.

Обстоятельства ДТП и причины смерти водителя установят следователи.

Напомним, вблизи села Станишевка Киевской области пьяный водитель съехал в кювет, опрокинулся и уснул на месте ДТП. Затем мужчина напал на правоохранителей. В Подольском районе Киева во вторник, 24 января, автобус протаранил металлическое ограждение на обочине дороги. Авария произошла на проспекте Правды.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Печерском районе Киева во вторник, 24 января, произошла авария с участием 6 автомобилей. Предварительно виновник ДТП не справился с управлением грузовика из- за неисправной тормозной системы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!