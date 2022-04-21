На Киевщине пьяный водитель протаранил блокпост. Фото

В Белоцерковском районе Киевской области водитель Volvo V70 не справился с управлением и протаранил блокпост. Как оказалось, мужчина был за рулем в состоянии алкогольного опьянения.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины. Инцидент произошел на автодороге Белая Церковь – Тараща.

"На автодороге Белая Церковь – Тараща водитель автомобиля Volvo V70 не справился с управлением и въехал в блокпост. Полицейские выяснили, что 43-летний водитель находился в состоянии опьянения. Тест на драгере показал 2,1 промилле. К счастью, в ДТП никто не пострадал. Правоохранители задокументировали факт нарушения и изъяли машину, которую, в случае необходимости, передадут ВСУ", – рассказали в пресс-службе.

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В полиции добавили, что за двое последних суток полицейские Белоцерковщины задокументировали 11 подвыпивших водителей с изъятием транспортных средств.

Отметим, как уточнил собеседник OBOZREVATEL в правоохранительных органах только в столице количество пьяных за рулем за последние две недели выросло в два раза.

"Водителей даже высокие штрафы не пугают. Если говорить о том, в каком состоянии они ездят по городу, то прибор Драгер показывает у нарушителей в среднем 2 промилле алкоголя в крови. Это где-то 300 грамм водки, в зависимости от восприятия организма", – отметил наш собеседник.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве с 11 по 17 апреля, остановили около 200 водителей, у которых обнаружили признаки опьянения. При этом количество таких нарушителей в столице постоянно растет.