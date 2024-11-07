В Киеве на территории медцентра полицейские обнаружили двигатель и части российского 'Шахеда'. Фото и видео

Во время российской атаки на Киев в ночь с 6 на 7 ноября обломки сбитого дрона-камикадзе упали на территории медицинского центра. Во время обследования локации полицейские обнаружили двигатель и части вражеского БПЛА.

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Об этом сообщил корреспондент OBOZ.UA. К счастью, никто не пострадал.

Так, страна-террорист РФ в ночь на 7 ноября атаковала столицу с помощью дронов-камикадзе. В городе работали силы ПВО, однако, в Соломенском районе Киева обломки беспилотника упали на территории медицинского центра. Возник этого пожар на площади 20 квадратных метров, который оперативно потушили спасатели.

Во время обследования локации правоохранители обнаружили части российского БПЛА, в частности, двигатель. Стоит добавить, что во время работы полицейских снова раздалась воздушная тревога из-за очередного "Шахеда".

Напомним, войска России в ночь на четверг, 7 ноября, в очередной раз направили на Киев ударные БПЛА типа Shahed. В столице и в окрестностях работала ПВО, из-за падения обломков сбитых целей горели гаражи, СТО, многоэтажка, бизнес-центр и медучреждение, пострадали два человека.

Как сообщал OBOZ.UA, страна-террорист ФР в ночь с 6 на 7 ноября снова атаковала Киев с помощью дронов-камикадзе. Благодаря слаженной работе сил ПВО в воздушном пространстве над и на подступах к городу было уничтожено более трех десятков российских БПЛА.

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