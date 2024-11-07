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В Киеве на территории медцентра полицейские обнаружили двигатель и части российского "Шахеда". Фото и видео

Дмитрий Кропивницкий
Происшествия
4 минуты
849
В Киеве на территории медцентра полицейские обнаружили двигатель и части российского 'Шахеда'. Фото и видео

Во время российской атаки на Киев в ночь с 6 на 7 ноября обломки сбитого дрона-камикадзе упали на территории медицинского центра. Во время обследования локации полицейские обнаружили двигатель и части вражеского БПЛА.

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Об этом сообщил корреспондент OBOZ.UA. К счастью, никто не пострадал.

Так, страна-террорист РФ в ночь на 7 ноября атаковала столицу с помощью дронов-камикадзе. В городе работали силы ПВО, однако, в Соломенском районе Киева обломки беспилотника упали на территории медицинского центра. Возник этого пожар на площади 20 квадратных метров, который оперативно потушили спасатели.

В Киеве на территории медцентра полицейские обнаружили двигатель и части российского "Шахеда". Фото и видео
В Киеве на территории медцентра полицейские обнаружили двигатель и части российского "Шахеда". Фото и видео
В Киеве на территории медцентра полицейские обнаружили двигатель и части российского "Шахеда". Фото и видео

Во время обследования локации правоохранители обнаружили части российского БПЛА, в частности, двигатель. Стоит добавить, что во время работы полицейских снова раздалась воздушная тревога из-за очередного "Шахеда".

В Киеве на территории медцентра полицейские обнаружили двигатель и части российского "Шахеда". Фото и видео
В Киеве на территории медцентра полицейские обнаружили двигатель и части российского "Шахеда". Фото и видео
В Киеве на территории медцентра полицейские обнаружили двигатель и части российского "Шахеда". Фото и видео
В Киеве на территории медцентра полицейские обнаружили двигатель и части российского "Шахеда". Фото и видео
В Киеве на территории медцентра полицейские обнаружили двигатель и части российского "Шахеда". Фото и видео
В Киеве на территории медцентра полицейские обнаружили двигатель и части российского "Шахеда". Фото и видео
В Киеве на территории медцентра полицейские обнаружили двигатель и части российского "Шахеда". Фото и видео
В Киеве на территории медцентра полицейские обнаружили двигатель и части российского "Шахеда". Фото и видео
В Киеве на территории медцентра полицейские обнаружили двигатель и части российского "Шахеда". Фото и видео
В Киеве на территории медцентра полицейские обнаружили двигатель и части российского "Шахеда". Фото и видео

Напомним, войска России в ночь на четверг, 7 ноября, в очередной раз направили на Киев ударные БПЛА типа Shahed. В столице и в окрестностях работала ПВО, из-за падения обломков сбитых целей горели гаражи, СТО, многоэтажка, бизнес-центр и медучреждение, пострадали два человека.

Как сообщал OBOZ.UA, страна-террорист ФР в ночь с 6 на 7 ноября снова атаковала Киев с помощью дронов-камикадзе. Благодаря слаженной работе сил ПВО в воздушном пространстве над и на подступах к городу было уничтожено более трех десятков российских БПЛА.

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