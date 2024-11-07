Силы ПВО уничтожили над Киевом и подступах к городу более 30 российских дронов – КГВА

Страна-террорист РФ в ночь с 6 на 7 ноября снова атаковала Киев с помощью дронов-камикадзе. Благодаря слаженной работе сил ПВО в воздушном пространстве над и на подступах к городу было уничтожено более трех десятков российских БПЛА.

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Об этом сообщил глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко, проинформировала пресс-служба КГВА. Жителей столицы снова призвали не игнорировать сообщения об опасности.

"Русская армия ночью снова атаковала столицу Украины ударными беспилотниками! Это была массированная атака. В Киев вражеские дроны заходили как в одиночку, так и группами. Нападение происходило волнами, по разным направлениям, БПЛА заходили на город на разных высотах – как на очень низких, так и на значительных. Воздушная тревога в городе длилась восемь часов", – рассказал Попко.

По его словам, благодаря слаженной работе сил ПВО в воздушном пространстве над Киевом и на подступах к городу было обезврежено более трех десятков российских БПЛА.

В результате атаки российских ударных беспилотников в шести районах города зафиксировано падение обломков – повреждены жилые и нежилые здания. Возникли пожары, оперативно ликвидированные. По состоянию на 8.20 известно о двух пострадавших, их жизни угрозы нет.

"В настоящее время в Киеве нет воздушной тревоги. Но в воздушном пространстве Украины еще есть беспилотники, которые могут двигаться по направлению к Киеву. Поэтому будьте внимательны и не игнорируйте воздушные сигналы воздушной тревоги!" – добавил Попко.

Как сообщал OBOZ.UA, войска России в ночь на четверг, 7 ноября, в очередной раз направили в Киев ударные БПЛА типа Shahed. В столице и в окрестностях работала ПВО, из-за падения обломков сбитых целей горели гаражи, СТО, многоэтажка, бизнес-центр и медучреждение, пострадали два человека.

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