В Киеве легковушка, пытаясь объехать пробку, спровоцировала масштабную аварию: момент ДТП зафиксировала камера. Видео

В Киеве в среду, 27 сентября, водитель легковушки спровоцировал масштабную аварию, пытаясь объехать пробку по встречной полосе. Только благодаря металлическому ограждению одна из машин не вылетела на пешеходную часть дороги, где в тот момент шли двое мужчин.

Об этом сообщили в социальных сетях. Момент ДТП зафиксировала камера видеонаблюдения (чтобы просмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Сегодня, 27 сентября 2023 года, в 10:02 в Киеве на улице Вадима Гетьмана, 25/43, произошло ДТП. Водитель автомобиля Chevrolet Lacetti, пытаясь объехать пробку, выехал на полосу общественного транспорта. В этот момент там ехала BMW – в результате ДТП пострадали 4 автомобиля", – говорится в сообщении.

Видео дня

На опубликованном в сети видео можно увидеть момент столкновения, в частности, видно, что только благодаря ограждению одна из машин не вылетела на пешеходную часть дороги, где в тот момент шли двое мужчин.

В патрульной полиции Киева информацию об аварии подтвердили, сообщив, что в результате аварии было осложнение движения на улице Вадима Гетьмана в направлении Шулявского моста. Водителей призвали учитывать эту информацию во время планирования маршрута движения. Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия установят правоохранители. Информация о пострадавших пока не поступала.

Как сообщал OBOZREVATEL, вблизи села Терезино Киевской области в среду, 27 сентября, предварительно, автомобиль Citroen из-за тумана не заметил холм, наехал на него и опрокинулся на крышу. В результате ДТП водитель легковушки получил травму.

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