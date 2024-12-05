В Киеве на Соломенке произошел взрыв во дворе жилого дома. Фото

В Соломенском районе Киева в четверг, 5 декабря, произошел взрыв во дворе домов. На месте работали соответствующие службы.

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Обстоятельства и причины ЧП установят правоохранители. Об этом OBOZ.UA сообщили пресс-службе столичной полиции.

"Все произошло утром – сдетонировало устройство у пятиэтажки. Обошлось без пострадавших", – говорилось в сообщении соцсетей.

В социальных сетях уточнили, что происшествие произошло в Соломенском районе Киева и опубликовали фото с места происшествия. Официальной информации по этому случаю не поступало.

Как сообщили OBOZ.UA в пресс-службе столичной полиции, они устанавливают обстоятельства происшествия

"Поступил вызов, что слышен звук взрыва, сдетонировало неизвестное устройство. На месте работали взрывотехники, СОГ и СБУ. Правоохранители выясняют детали", – добавили правоохранители.

Напомним, в селе Софиевская Борщаговка Киевской области в четверг, 10 октября, раздался взрыв в многоэтажном доме. По предварительной информации, в одной из квартир произошла утечка газа.

В Соломенском районе Киева в квартире жилого дома взорвался аккумулятор велосипеда, в результате чего возник пожар. По предварительной информации, есть пострадавшие.

Как сообщал OBOZ.UA, в Днепровском районе Киева в пятницу, 29 ноября, произошел взрыв в многоэтажном доме. В результате происшествия в квартире выбило окна жилья, есть повреждения в комнатах.

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