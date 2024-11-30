В Киеве произошел взрыв в многоэтажке: момент ЧП зафиксировала камера. Видео

В Днепровском районе Киева в пятницу, 29 ноября, произошел взрыв высотного дома. В результате происшествия в квартире выбило окна жилья, есть повреждения в комнатах.

Видео дня

Об этом OBOZ.UA стало известно из собственных источников. Момент ЧП зафиксировала камера видеонаблюдения.

"Предварительно было установлено, что 29 ноября в квартире многоэтажного дома на Днепровской набережной взорвался туристический газовый баллон. В результате выбило окна, а также повреждения в комнатах. К счастью, никто не пострадал", – рассказал наш собеседник.

На опубликованном в соцсети видео можно увидеть момент взрыва – стеклопакет вылетает из квартиры и падает рядом с домом.

Напомним, в селе Софиевская Борщаговка Киевской области в четверг, 10 октября, раздался взрыв в многоэтажном доме. По предварительной информации, в одной из квартир произошла утечка газа.

Как сообщал OBOZ.UA, в Соломенском районе Киева в квартире жилого дома взорвался аккумулятор велосипеда, в результате чего возник пожар. По предварительной информации, есть пострадавшие.

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