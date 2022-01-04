В Киеве на Северном мосту водитель умер во время движения авто

В Киеве во вторник, 4 декабря, на Северном мосту во время движения водитель Mitsubishi потерял сознание, в результате чего неуправляема машина спровоцировала ДТП. Свидетели аварии пытались помочь владельцу авто, но он скончался до приезда медиков.

Об этом OBOZREVATEL стало известно из собственных источников. Причины смерти киевлянина установит экспертиза (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы. 18+).

"Mitsubishi двигался по Северному мосту в направлении правого берега. В какой-то момент водителю легковушки, 1960 года рождения, стало плохо и он потерял создание. Неуправляемая машина врезалась в отбойник, после чего остановилась. Свидетели происшествия и патрульные полицейские пытались помочь мужчине, но медики только констатировали его смерть", - рассказал наш собеседник.

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Причины смерти мужчину установит экспертиза.

Отметим, по официальным данным патрульной полиции, за первые 11 месяцев текущего года в Украине произошло почти 171 тыс. аварий, в которых погибло более 2,9 тыс. человек и еще более 27 тыс. получили травмы.

Напомним, вечером 14 ноября в Киеве насмерть разбился водитель автомобиля KIA, работавший в службе такси Uber. Мужчина потерял сознание за рулем и транспортное средство отбросило на обочину.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в селе Радинка Киевской области 30 декабря 14-летний водитель Hyundai не справился с управлением авто и въехал в дерево. В результате ДТП машина перевернулась.