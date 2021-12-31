На Киевщине подросток взял без спроса авто родителей и угодил в ДТП. Фото

В селе Радинка Киевской области 30 декабря14-летний водитель Hyundai не справился с управлением авто и въехал в дерево. В результате ДТП машина перевернулась.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины. Несовершеннолетнего парня госпитализировали в медучреждение.

"По предварительным данным, 14-летний парень, двигаясь вблизи улицы Полесская села Радинка в направлении села Федоровка, не справился с управлением Hyundai и допустил столкновение с деревом после чего машина перевернулась. Машину подросток взял без разрешения отца", – рассказали в полиции.

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В результате ДТП житель Киевщины получил травмы – его госпитализировали.

Отметим, по официальным данным патрульной полиции, за первые 11 месяцев текущего года в Украине произошло почти 171 тыс. аварий, в которых погибло более 2,9 тыс. человек и еще более 27 тыс. получили травмы.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что недалеко от села Копылов Киевской области в четверг, 30 декабря, на трассе Киев – Чоп произошла авария с участием эвакуатора, который перевозил легковушку. В результате ДТП травмы получил водитель спецтранспорта.