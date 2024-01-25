В Киеве на Позняках произошел пожар в школе: подробности и видео

В Дарницком районе Киева в четверг, 25 января, произошел пожар в одном из классов школы №323. Детей и работников учебного заведения эвакуировали.

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Об этом OBOZ.UA стало известно из собственных источников. Причину возникновения возгорания установят правоохранители.

"Событие произошло на улице Мишуги, 5. В здании школы №323 на втором этаже в учебном классе возникло возгорание за шкафом на площади 2 метра квадратных. На месте уже работают спасатели", – рассказал наш собеседник.

Наш собеседник добавил, что детей и работников учебного заведения эвакуировали.

Напомним, в Деснянском районе Киева в понедельник, 8 января, неподалеку от пересечения улиц Градинской и Радунской во время движения загорелся троллейбус. По предварительной версии, это произошло в результате поджога салона общественного транспорта.

Как сообщал OBOZ.UA, в Шевченковском районе Киева в пятницу, 12 января, загорелся припаркованный автомобиль. Происшествие произошло на улице Владимирской, напротив "красного" корпуса университета Шевченко.

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