В Киеве на Подоле сбили дрон-камикадзе: произошел пожар. Фото

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В Подольском районе Киева в субботу, 12 марта, был сбит беспилотный летательный аппарат. В результате происшествия, возник пожар в помещении Ощадбанка.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил советник министра внутренних дел Антон Геращенко. Инцидент случился на улице Хорива.

"На Подоле в Киеве произошел взрыв, в результате которого случилось возгорание в помещении Сбербанка. Предварительно установлено, что по указанному адресу сбит беспилотный летательный аппарат", – написал Геращенко.

Он отметил, что внутри БПЛА был "килограмм взрывчатки (пластида) с металлическими шариками".

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"Судя по всему, это был дрон-камикадзе модели "Куб", который из-за проблем своих конструкторов и эксплуатанта не выполнил поставленное задание", - подчеркнул Геращенко.

В пресс-службе ГСЧС Украины добавили, что пожар возник на площади около 50 квадратных метров

"Загорелась кровля административного здания. В 7:34 пожар был локализован на площади 50 кв. м и в 8:34 – ликвидирован. Жертв и пострадавших нет", – уточнили в ГСЧС.

Напомним, утром четверга, 24 февраля, жители украинской столицы Киева проснулись от звуков громких взрывов. О взрывах также сообщали люди в Одессе, Харькове и других городах.

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