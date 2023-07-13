В Киеве на Подоле произошел пожар в поликлинике: спасатели эвакуировали около 60 человек. Фото

В Подольском районе Киева в четверг, 13 июля, произошел пожар в поликлинике. Во время тушения огня бойцы ГСЧС вывели из здания на свежий воздух около 60 человек персонала и посетителей.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Причину возникновения возгорания установят правоохранители.

По словам спасателей, 13 июля в 10:56 в них поступило сообщение о пожаре в медицинском учреждении на улице Мостицкой в Подольском районе столицы.

"Загорание возникло в помещении мастерской на цокольном этаже медицинского учреждения. В 11:31 пожар ликвидирован на площади 20 квадратных метров. Во время тушения огня и было разведки выведено на свежий воздух около 60 человек персонала и посетителей", – уточнили в ГСЧС.

Напомним, в Оболонском районе Киева в воскресенье, 9 июля, возник пожар в многоэтажном жилом доме. Как оказалось, владелец квартиры забыл выключить утюг и уехал на дачу. В Днепровском районе столицы в воскресенье, 9 июля, произошел масштабный пожар на Броварском проспекте. По предварительной информации, в АЗС въехал автомобиль, произошло возгорание, три человека пострадали. В 16:35 пожар был ликвидирован на площади 1500 кв.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Дарницком районе Киева в среду, 12 июля, предварительно произошел взрыв газового баллона в квартире на третьем этаже многоэтажного дома. В результате выбили окна с рамой и возник пожар.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel, Threads и Viber. Не ведитесь на фейки!