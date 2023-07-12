Окна с рамой отлетели на несколько метров: в Киеве взорвался газовый баллон в многоэтажке. Видео

В Дарницком районе Киева в среду, 12 июля, предварительно, произошел взрыв в квартире на третьем этаже многоэтажного дома. В результате этого выбило окна с рамой и возник пожар.

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Об этом OBOZREVATEL стало известно из собственных источников. Обстоятельства и причины происшествия установят стражи порядка (чтобы просмотреть видео, проскрольте до конца страницы).

"Сегодня, около 08:00, на Драгоманова, 2, в квартире на 3-м этаже жилого дома по словам очевидцев произошел взрыв. Взорвалось так, что окна с рамами выпали. Потом еще и начался пожар", – говорится в сообщении.

На опубликованных видео можно увидеть, что рамы с окнами отбросили на несколько метров. На место происшествия оперативно прибыли спасатели, которые сразу же приступили к тушению пожара. Также там работают медики и полицейские. Информации о пострадавших пока не поступало. Предварительно, взорвался газовый туристический баллон.

Напомним, в Оболонском районе Киева в воскресенье, 9 июля, возник пожар в многоэтажном жилом доме. Как оказалось, владелец квартиры забыл выключить утюг и уехал на дачу.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Днепровском районе Киева в воскресенье, 9 июля, произошел масштабный пожар на Броварском проспекте. По предварительной информации, в АЗС въехал автомобиль, возникло загорание, три человека пострадали. В 16:35 пожар был ликвидирован на площади 1500 м.кв.

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